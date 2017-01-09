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«Зенит» предлагает Тимощуку войти в тренерский штаб Луческу с контрактом на 1,5 года

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита». Стороны ведут переговоры по этому поводу.

Как сообщает «Спорт день за днем», «Зенит» продолжает переговоры с Тимощуком по поводу контракта. В январе или феврале Анатолий должен получить тренерскую лицензию PRO. Сейчас он находится в Санкт-Петербурге.

«Зенит» предлагает Тимощуку контракт на 1,5 года,  но украинец хочет подписать более длительное соглашение.  Есть вероятность, что они договорятся о контракте на 1,5 года с возможностью его продления.

Также сообщается, что  интерес к возвращению Тимощука в «Зенит» изначально проявил Луческу. 37-летний Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и 2013-2015 годах. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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