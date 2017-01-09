«Зенит» предлагает Тимощуку войти в тренерский штаб Луческу с контрактом на 1,5 года
Бывший полузащитник «Зенита»
Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита». Стороны ведут
переговоры по этому поводу.
Как сообщает «Спорт день за днем»,
«Зенит» продолжает переговоры с Тимощуком по поводу контракта. В январе или
феврале Анатолий должен получить тренерскую лицензию PRO. Сейчас он
находится в Санкт-Петербурге.
«Зенит» предлагает Тимощуку контракт на 1,5 года,
но украинец хочет подписать более
длительное соглашение. Есть
вероятность, что они договорятся о контракте на 1,5 года с возможностью его
продления.
Также сообщается, что интерес к возвращению Тимощука в
«Зенит» изначально проявил Луческу. 37-летний Анатолий Тимощук выступал
за «Зенит» в 2007-2009 и 2013-2015 годах. Вместе с командой он дважды стал
чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.