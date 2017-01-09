ХК «Сочи» обещает погасить задолженности перед игроками

Хоккейный клуб «Сочи» обещает погасить задолженности перед игроками команды в ближайшие дни.

- У нас есть задержки, которые носят технический характер. Они связаны с тем, что мы живем по спортивному году, а наши спонсоры - по календарному. Поэтому в ближайшие дни все погасится, - заявил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.



В данный момент сочинцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

В начале ноября клуб рассчитался с хоккеистами по премиальным за прошедший сезон.

