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15 января пройдет Всемирный день снега

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник – Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название – Международный день зимних видов спорта.

Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. В этом году Всемирный день снега состоится 15 января. В этот день в разных концах света пройдут «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах, сноубордах и других зимних забавах.

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