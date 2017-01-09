Кареев, Хиетанен и Лемтюгов стали лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 19-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Андрей Кареев из «Нефтехимика». 22-летний голкипер одержал две «сухие» победы в трех матчах. Кареев отразил 99,21 процента бросков при коэффициенте надежности 0,33.

Лучшим защитником выбран Юусо Хиетанен из московского «Динамо». 31-летний финн набрал 3 (1+2) очка в трех матчах. Ни одну игру Хиетанен не завершил с отрицательным показателем полезности («+2»). Он нанес десять бросков, а его гол в ворота новокузнецкого «Металлурга» стал победным.

Лучшим форвардом стал Николай Лемтюгов из «Авангарда». 30-летний нападающий набрал 5 (3+2) очков в трех матчах, добился показателя полезности «+2» и провел шесть силовых приемов.

Лучшим новичком назван форвард «Югры» Егор Иванов. 21-летний нападающий забил свой первый гол в КХЛ в ворота «Сочи», и эта шайба принесла команде победу. В среднем за игру Иванов проводил на льду 16 минут 20 секунд и в трех матчах добился показателя полезности «+1».