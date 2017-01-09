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Ярослав «NS» Кузнецов: От Virtus.pro хотелось бы видеть больше, но думаю всё еще впереди

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Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился впечатлениями от турнира ESL One Genting 2017 и сотрудничества с МатчТВ.

«Давно так не уставал на эфирах как за эти три дня. Однако, усталость ерунда, ибо кроме неё получил и массу хороших эмоций!

Сотрудничество с МатчТВ показалось достаточно интересным, некоторый новый опыт - это всегда хорошо. Было приятно поработать и с Павлом Занозиным, очень позитивный, радушный человек, а главное настоящий профессионал своего дела. Никогда бы не подумал что кто-либо, кто практически ничего не смыслит в доте, может так бодро поддерживать беседы связанные с ней. Оказывается это более чем возможно!

Ну и сам турнир вышел очень вкусным. Огромное количество красивых игр, финальный день так и вовсе праздник какой-то. Все команды из топ-4 показали великолепную игру, хотя от VP, конечно, хотелось бы видеть больше, но думаю всё еще впереди. 

Теперь время немного отдохнуть и пора браться за видосики, а то канал уже почти 10 дней простаивает, не хорошо это! До скорых встреч», — написал Ярослав на своей странице в ВКонтакте.

ESL One Genting проходил с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Американская команда Digital Chaos в гранд-финале переиграла китайскую пятерку из NewBee со счетом 3:2 и выиграла первый трофей в истории коллектива.

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