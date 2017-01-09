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Французский биатлонист Бегю назвал Логинова мошенником

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Биатлонист сборной Франции Аристид Бегю считает, что россиянин Александр Логинов не является «чистым» спортсменом, и его победы на Кубке IBU не вполне справедливым.

«Проиграть сильнейшему – да. Проиграть мошеннику – нет. ЭПО – стоп! Мы хотим видеть чистый спорт», - написал Бегю в твиттере в ответ на сообщение своего соотечественника Мартена Фуркада.

Напомним, что на последнем этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) Логинов выиграл спринт и гонку преследования. Россиянин вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за употребление эритропоэтина. Аристид Бегю в этих гонках стал шестым и восьмым.

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