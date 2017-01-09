Французский биатлонист Бегю назвал Логинова мошенником
Биатлонист сборной Франции
Аристид Бегю считает, что россиянин Александр Логинов не является «чистым»
спортсменом, и его победы на Кубке IBU не
вполне справедливым.
«Проиграть сильнейшему – да. Проиграть
мошеннику – нет. ЭПО – стоп! Мы хотим видеть чистый спорт», - написал Бегю в
твиттере в ответ на сообщение своего соотечественника Мартена Фуркада.
Напомним, что на последнем этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) Логинов выиграл спринт и гонку преследования. Россиянин вернулся к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за употребление эритропоэтина. Аристид Бегю в этих гонках стал шестым и восьмым.
@martinfkde @EmilienJck @IBU_CUP @IBU_WC @IBU_Junior— Aristide Bègue (@Aribeguu) 9 января 2017 г.
Se faire battre par meilleur, OUI!
Par un tricheur, NON!
EPO = ⛔️#OnVeutUnSportPropre
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