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Сергей Устюгов: От Кнауте и Бургермайстера у меня отложилось, что я непрофессионал, до сих пор таким себя считаю

Источник:  Р-СпортКомментарии

Победитель многодневки «Тур де Ски» Сергей Устюгов сравнил методы работы тренеров Маркуса Крамера и Рето Бургермайстера.

«На самом деле, в каждой группе есть свои плюсы и минусы. И если посмотреть тенденцию, как у каких тренеров я готовился, многие могут сказать, что часто меняю тренеров, но я делаю это не из-за того, что меня все не устраивает.

Просто хочу двигаться дальше, ищу что-то новое и могу с полной уверенностью сказать, что Маркус Крамер – это тот тренер, который доверяет спортсмену, он чувствует тебя, дает возможность работать головой самому, а не все время говорить, что ты лентяй, непрофессионал.

От Изабель (Кнауте) с Рето (Бургермайстером) у меня отложилось, что я непрофессионал, и до сих пор я себя считаю таким. А от Маркуса, от Егора (Сорина) я до сих пор не слышал, чтобы мне сказали, что я лентяй и ничего не хочу делать. Тренируюсь и получаю удовольствие», – сказал Устюгов в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, Устюгов вместе с Евгением Беловым и Станиславом Волженцевым перешли в группу Крамера в октябре 2016 года.

Ранее Устюгов, Белов и Волженцев тренировались под руководством швейцарских специалистов Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте, контракт с которыми был расторгнут.

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