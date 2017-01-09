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Шумахер и Нойнер включены в Зал славы немецкого спорта

Источник:  BildКомментарии

Биатлонистка Магдалена Нойнер и автогонщик Михаэль Шумахер включены в Зал славы немецкого спорта. 

- Не только невероятные спортивные успехи, но и активное участие в общественной жизни сделали их одними из важнейших людей нашей страны, – заявил министр спорта Германии Томас де Мезьер.

Нойнер и Шумахер были выбраны в Зал славы путем голосования болельщиков на официальном сайте таблоида Bild. 

Михаэль Шумахер - семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1». Гонщик продолжает проходить курс реабилитации после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах.

Магдалена Нойнер - двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира и трехкратная обладательница Большого хрустального глобуса.

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