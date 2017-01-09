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Гендиректор «Томи»: Где команда проведет сборы? Либо Крым, либо Нарым…

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гендиректор «Томи» Руслан Кудряшов рассказал, где клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы, проведет сборы.

– Команда соберется 16 января. Что касается сбора, это будет либо Крым, либо Нарым. Шутка, конечно. Знаете, что такое Нарым? Это место в Томской области, где Сталин в ссылке сидел, – сказал Руслан Кудряшов корреспонденту «Советского спорта».

– Но в СМИ есть информация, что «Томь» действительно проведет сборы в Томской области.
– Не знаю, кто это написал. Либо в Крыму, либо в Турции. Но в Турции, сами понимаете, есть вопросы по безопасности.

– Однако клубы РФПЛ туда едут.
– Если послу не сумели обеспечить безопасность, что говорить о рядовых жителях России?

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