Гендиректор «Томи»: Где команда проведет сборы? Либо Крым, либо Нарым…

Гендиректор «Томи» Руслан Кудряшов рассказал, где клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы, проведет сборы.

– Команда соберется 16 января. Что касается сбора, это будет либо Крым, либо Нарым. Шутка, конечно. Знаете, что такое Нарым? Это место в Томской области, где Сталин в ссылке сидел, – сказал Руслан Кудряшов корреспонденту «Советского спорта».

– Но в СМИ есть информация, что «Томь» действительно проведет сборы в Томской области.

– Не знаю, кто это написал. Либо в Крыму, либо в Турции. Но в Турции, сами понимаете, есть вопросы по безопасности.

– Однако клубы РФПЛ туда едут.

– Если послу не сумели обеспечить безопасность, что говорить о рядовых жителях России?