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Ромуло: Хочу играть за «Фламенго», но пока ничего не решено

Источник:  Globo EsporteКомментарии

Полузащитник «Спартака» Ромуло выразил желание стать игроком «Фламенго». Впрочем, он отметил, что вопрос о трансфере пока не решен.

«Я хотел бы играть за «Фламенго». Здесь другая футбольная атмосфера, болельщики, другой настрой. Но пока вопрос о переходе не решен. Надеюсь, что все успешно завершится», - цитирует Ромуло Globo Esporte.

Ранее другое бразильское издание UOL сообщало, что клубы согласовали все условия трансфера, и что  26-летний полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, лишь бы перебраться в Бразилию.  Действующий контракт Ромуло со «Спартаком» истекает в июне 2017 года.

Полузащитник выступал за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за московский клуб 61 матч в чемпионате России, в которых забил три мяча. В текущем сезоне РФПЛ Ромуло провел восемь матчей и отдал две голевых передачи. 

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