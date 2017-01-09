Ромуло: Хочу играть за «Фламенго», но пока ничего не решено

Полузащитник «Спартака» Ромуло выразил желание стать игроком «Фламенго». Впрочем, он отметил, что вопрос о трансфере пока не решен.

«Я хотел бы играть за «Фламенго». Здесь другая футбольная атмосфера, болельщики, другой настрой. Но пока вопрос о переходе не решен. Надеюсь, что все успешно завершится», - цитирует Ромуло Globo Esporte.

Ранее другое бразильское издание UOL сообщало, что клубы согласовали все условия трансфера, и что 26-летний полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, лишь бы перебраться в Бразилию. Действующий контракт Ромуло со «Спартаком» истекает в июне 2017 года.

Полузащитник выступал за «Спартак» с лета 2012 года и с тех пор успел провести за московский клуб 61 матч в чемпионате России, в которых забил три мяча. В текущем сезоне РФПЛ Ромуло провел восемь матчей и отдал две голевых передачи.

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