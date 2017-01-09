Россия проведет вынесенный матч «Шведских игр» с Финляндией в Санкт-Петербурге

Вынесенный матч шведского этапа «Еврохоккейтура» Россия – Финляндия пройдет в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Вынесенный матч шведского этапа Евротура против сборной Финляндии будет сыгран в ледовом дворце «Юбилейный», – приводит «Р-Спорт» слова Ротенберга.

Напомним, третий этап «Еврохоккейтура» «Шведские игры» пройдет с 9 по 12 февраля в Гетеборге. Россия и Финляндия сыграют в первом туре 9 февраля.

После двух этапов Россия занимает первое место, набрав 15 очков в шести матчах, Чехия идет второй с девятью очками, у Финляндии и Швеции по шесть очков.