Валерий Петраков: С 16 января «Томь» начнет выплаты. И будем думать, как заменить ушедших игроков

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков верит в то, что команда сможет сохранить прописку в РФПЛ, несмотря на финансовые проблемы.

- Некоторые футболисты «Томь» покинули. Будем думать, как заменить ушедших игроков. Будем ориентироваться на наших футболистов. Обратим внимание на наш дублирующий состав. Сделаем все, чтобы соответствовать уровню РФПЛ. Будем стараться остаться в премьер-Лиге.

Перед Новым годом у меня состоялся разговор с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Сергей Анатольевич пообещал погасить задолженности — с 16 января начнут происходить выплаты. Кроме этого, обсудили дальнейшие планы команды, в том числе предстоящие сборы, - рассказал Петраков.

Ранее из-за перебоев с выплатами томскую команду покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Александр Самодин.

«Томь» замыкает турнирную таблицу чемпионата России (9 очков после 17 туров).





