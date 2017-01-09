Пабло Эрнандес подписал постоянный контракт с «Лидсом»
Испанский полузащитник Пабло
Эрнандес подписал контракт с «Лидсом» до конца сезона. Ранее он выступал за
команду на правах аренды.
31-летний испанец принадлежал
катарскому клубу «Аль-Араби». Срок аренды истек в конце 2016 года. Сегодня «Лидс»
объявил о подписании с игроком постоянного контракта до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне Пабло Эрнандес
провел 18 матчей за «Лидс» и забил три мяча при трех голевых передачах. Команда
выступает в Чемпионшипе – втором по рангу дивизионе английского футбола. Ранее
Эрнандес также выступал за «Валенсию», «Хетафе», «Суонси» и «Райо Вальекано».
Провел четыре матча за сборную Испании, забил один мяч.
ЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего.
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