Пабло Эрнандес подписал постоянный контракт с «Лидсом»

Испанский полузащитник Пабло Эрнандес подписал контракт с «Лидсом» до конца сезона. Ранее он выступал за команду на правах аренды.

31-летний испанец принадлежал катарскому клубу «Аль-Араби». Срок аренды истек в конце 2016 года. Сегодня «Лидс» объявил о подписании с игроком постоянного контракта до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Пабло Эрнандес провел 18 матчей за «Лидс» и забил три мяча при трех голевых передачах. Команда выступает в Чемпионшипе – втором по рангу дивизионе английского футбола. Ранее Эрнандес также выступал за «Валенсию», «Хетафе», «Суонси» и «Райо Вальекано». Провел четыре матча за сборную Испании, забил один мяч.

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