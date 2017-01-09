Иван Новосельцев: Рад, что Лунев перешел в «Зенит», – еще одним хорошим человеком в коллективе стало больше

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал об отпуске, поделился мнением о переходе в петербургский клуб Андрея Лунева, а также - об «Андерлехте», с которым сине-бело-голубые встретятся в 1/16 финала Лиги Европы.

– Праздники прошли хорошо, не было чего-то сверхъестественного. Отметили спокойно в кругу семьи. Получился достаточно узкий круг, поскольку со многими друзьями встретиться не удалось по определенным причинам. В целом, хорошо отпраздновали.

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– Вы очень нетипично провели отпуск –многие уезжают на море, а вы отправились во Францию и тренировались по индивидуальной программе.

– Да, получилось так, что моя жена интересовалась, практикуются ли в футболе индивидуальные тренировки за границей во время перерыва в сезона. Я ответил, что о таком не слышал –кто-то может остаться в городе и заниматься с тренером по физподготовке, либо самостоятельно, но о таких случаях, чтобы кто-то из футболистов специально поехал за границу для занятий, мы не узнали. В итоге жена нашла тренера, и я поехал заниматься с ним во Францию. В целом, доволен, что провел время с пользой, хоть и не получилось погреться на солнце и поплавать.

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– То есть вы уже готовы к сезону и на сборы можно не ехать?

– Ну нет, у меня не было сверхъественных нагрузок, хотя тренировки были довольно интенсивными. На сборы я, естественно, хочу поехать, чтобы набирать игровые кондиции вместе с командой.



– В «Зените» появились новые футболисты, например, Андрей Лунев, с которым вы уже знакомы.

– Да, вместе с Андреем мы играли в «Истре» и «Торпедо». Часто пересекались вне поля, гуляли. Рад, что Андрей перешел в «Зенит», – еще одним хорошим человеком в коллективе стало больше.

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– Удалось пообщаться с ним уже?

– Да, конечно, мы созванивались, когда я узнал о переходе. Поздравил его, и мы договорились встретиться уже здесь.



– Ближайший официальный матч у «Зенита» не очень скоро – в Лиге Европы против «Андерлехта», с которым вы уже играли в этом сезоне.

– Да, это хорошая команда, но если взять, допустим, «Аякс», с которым «Ростов» встречался после «Андерлехта», то они на тот момент были сильнее. У бельгийцев в составе много молодых, техничных, умных и быстрых ребят. Конечно, будет непросто, но тот факт, что мне уже удалось победить в игре против них в этом сезоне, позволит лучше настроиться психологически, - приводит слова Новосельцева официальный сайт «Зенита».

Напомним, 9 и 10 января сине-бело-голубые пройдут медосмотр в Петербурге перед первым зимним сбором в ОАЭ, который пройдет С 11 по 22 число. В его рамках подопечные Мирчи Луческу сыграют четыре товарищеских матча: с «Айнтрахтом» (14 января), китайским «Чанчунь Ятаем» (16), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).

На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушел на втором месте с 35 очками. От московского «Спартака», который идет на первой позиции, сине-бело-голубые отстают на пять очков. Следующую встречу в РФПЛ подопечные Мирчи Луческу проведут 4 марта в Москве против ЦСКА.

Также петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где российский клуб встретится с «Андерлехтом». Первый матч пройдет в Бельгии 16 февраля, ответная игра состоится 23 числа в Петербурге.

В сезоне-2016/17 Рязанцев не провел ни одного матча. Контракт игрока с «Зенитом» истекает 30 июня 2018 года.