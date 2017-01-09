Юлия Чекалева: В середине горы стало тяжелее всего

Российская лыжница Юлия Чекалева оценила свое выступление на многодневной гонке «Тур де Ски», по итогам которой она заняла десятое место.

– Надеялась, что смогу составить конкуренцию за «шестерку», но подъем действительно оказался очень тяжелым, – приводит слова Чекалевой официальный сайт Федерации лыжных гонок России. – Тяжелее всего стало в середине горы, там, где самые крутые места. Это был перелом, когда девчонки откатились от меня вперед. На пологой части у меня потом вроде бы даже сил прибавилось. Но даже «десятка» – это неплохо, я никогда раньше так высоко на «Туре» не поднималась.

– Правда, что подъем на Альп-де-Чермис – самая сложная гонка в мировом календаре?

– Конечно, это очень тяжело. С утра было очень страшно даже думать, как мы будем сюда подниматься. Но я успокаивала себя, что одинаково тяжело всем. Плюс тренеры подсказывали по дистанции: где потерпеть, где чуть полегче пройти попеременным ходом.

Напомним, на заключительном этапе «Тур де Ски» в рамках девятикилометровой гонки преследования участники поднимались на гору Альп-де-Черемис.