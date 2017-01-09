Керимов продолжит финансировать «Анжи»

Расставание бывшего владельца с махачкалинским клубом затягивается.

Сулейман Керимов, переставший быть владельцем «Анжи», тем не менее остается пока спонсором команды, – об этом сообщает мобильное приложение 4Bets со ссылкой на собственные источники. При этом назван срок, в течение которого Керимов продолжит финансирование клуба – полтора года, и сумма, которая будет выделена им до конца текущего сезона, – 5 миллионов долларов.

Напомним, перед Новым годом было объявлено, что Керимова в роли главного акционера «Анжи» сменил Осман Кадиев.

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