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Керимов продолжит финансировать «Анжи»

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Расставание бывшего владельца с махачкалинским клубом затягивается.

Сулейман Керимов, переставший быть владельцем «Анжи», тем не менее остается пока спонсором команды, – об этом сообщает мобильное приложение 4Bets со ссылкой на собственные источники. При этом назван срок, в течение которого Керимов продолжит финансирование клуба – полтора года, и сумма, которая будет выделена им до конца текущего сезона, – 5 миллионов долларов.

Напомним, перед Новым годом было объявлено, что Керимова в роли главного акционера «Анжи» сменил Осман Кадиев.

Осман Кадиев: Керимова нагло обманывали в «Анжи»

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