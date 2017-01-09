Матчи «Кузнецких Медведей» в МХЛ могут быть отменены из-за острого гастроэнтерита у игроков

10-11 января «Кузнецкие Медведи» должны были провести матч «Мамонтов Югры» в рамках чемпионата МХЛ в Ханты-Мансийске. Эти игры могут не состояться из-за состояния здоровья «Медведей».

Как сообщает сайт новокузнецкого «Металлурга», сейчас в местной больнице с подозрением на острый гастроэнтерит находятся 12 игроков, администратор и массажист команды.

«Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызывать «скорую помощь». По состоянию на 17:00 по новокузнецкому времени госпитализировано 12 хоккеистов, администратор и массажист команды. Не исключено, что 4-5 дней ребята будут находиться в стационаре — так говорят врачи.

В чем причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется и качество питания, и другие моменты. Недавно вот разговаривал с Андреем Караваевым, который также находится в стационаре — понятно, что пацанам тяжело, переживают. Сами понимаете, находиться в больнице — в этом, мягко говоря, мало приятного. Но ребятам созданы сейчас все условия, предоставлено необходимое питание — все то, что нужно для скорейшего выздоровления», - сказал главный тренер «Медведей» Александр Китов.

Также сообщается, что клуб направил письмо в МХЛ с просьбой перенести матчи.