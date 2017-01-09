Матчи «Кузнецких Медведей» в МХЛ могут быть отменены из-за острого гастроэнтерита у игроков
10-11 января «Кузнецкие Медведи»
должны были провести матч «Мамонтов Югры» в рамках чемпионата МХЛ в Ханты-Мансийске.
Эти игры могут не состояться из-за состояния здоровья «Медведей».
Как сообщает сайт
новокузнецкого «Металлурга», сейчас в местной
больнице с подозрением на острый гастроэнтерит находятся
12 игроков, администратор и массажист команды.
«Первые жалобы
на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра
8 января. Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам
утра к нашему доктору команды стало обращаться все больше человек. После
того, как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли,
решили вызывать «скорую помощь». По состоянию на 17:00 по новокузнецкому
времени госпитализировано 12 хоккеистов, администратор и массажист
команды. Не исключено, что 4-5 дней ребята будут находиться
в стационаре — так говорят врачи.
В чем
причина произошедшего? Сейчас сложно об этом говорить. Проверяется
и качество питания, и другие моменты. Недавно вот разговаривал
с Андреем Караваевым, который также находится в стационаре —
понятно, что пацанам тяжело, переживают. Сами понимаете, находиться
в больнице — в этом, мягко говоря, мало приятного.
Но ребятам созданы сейчас все условия, предоставлено необходимое
питание — все то, что нужно для скорейшего выздоровления», - сказал
главный тренер «Медведей» Александр Китов.
Также
сообщается, что клуб направил письмо в МХЛ с просьбой перенести матчи.