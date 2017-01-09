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Стивен Н’Зонзи: Мне льстит интерес «Барселоны», но он остается только в газетах

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи рассказал, что думает об интересе к себе со стороны «Барселоны».

«Интерес «Барселоны» льстит мне, но он остается только в газетах. Я даже не думаю об этом, потому что счастлив в «Севилье». Ты привыкаешь к таким сообщениям, но до того, пока это не станет действительно возможным, просто не думаешь о них. Хотя то, что мое имя упоминается в связи с другими клубами, говорит о моей хорошей игре, так что это здорово.

Я не скучаю по премьер-лиге, мне нравится в Испании. Такое ощущение, что весь город болеет за команду. Нас очень трудно победить дома, потому что болельщики оказывают невероятную поддержку. И игроки ощущают ее», – сказал Н’Зонзи в интервью журналу FourFourTwo.

28-летний француз проводит второй сезон в «Севилье». До этого он на протяжении шести лет играл в Англии за «Блэкберн» (2009-2012) и «Сток Сити» (2012-2015).

В нынешнем сезоне Н’Зонзи забил два гола в 15 матчах примеры.

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