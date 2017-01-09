Ибрагимович выиграл суд у тренера, который подозревал его в употреблении допинга

Бывший тренер сборной Швеции по легкой атлетике Ульф Карлссон проиграл суд шведскому форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу. Ранее сообщалось, что он заподозрил футболиста в употреблении допинга.

До этого Карлссон заявил: «Ибрагимович набрал 10 килограммов всего за полгода во время выступления за «Ювентус». Думаю, ему давали допинг. По крайней мере, у меня возникает такое ощущение.

Альбин Экдаль также набрал восемь килограммов, пока играл за «Юве». Полагаю, это просто входит в методы работы клуба. У них раньше работал доктор, которого осудили на 22 месяца. Своим заявлением я вовсе не пытаюсь обвинять Златана, понимать меня так – просто глупо. Я просто хотел поднять тему допинга в командных видах спорта».

Позднее тренер принес извинения за свои высказывания. Тем не менее, Златан все равно подал в суд. Как сообщает L’Equipe, шведский суд счел, что в высказываниях Карлссона нет прямых обвинений, но все же они указывают на употребление Ибрагимовичем допинга. Так как подтверждения словам Карлссона нет, суд признал его виновным в клевете и оштрафовал на 24 тысячи шведских крон, что в переводе на евро составляет около 2500.