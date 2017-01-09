Павел Занозин: Дота за этот день точно стала мне ближе

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Павел Занозин поделился впечатлениями о работе на ESL One Genting 2017.



«Хочется описать мои последние 27 часов. Потому что они, хоть и были страшно тяжёлыми, вместили в себя очень много хорошего. В нашей работе выходных не бывает, так что можно было уже привыкнуть. Но такое у меня действительно впервые.



Итак, вчера в 22:40 мы с Костей Геничем засели комментировать «Наполи» и «Сампдорию». Адреналиновый матч с развязкой на пятой добавленной минуте, конечно, не дал уснуть сразу после финального свистка, хотя мне это было очень нужно. Домой ехать я и не планировал. Уже в 4:30 надо было отдаться в руки гримеров, потому что в 5:20 мы начинали работу в студии - прямой эфир из Малайзии, плей-офф первого крупного турнира года по «Dota 2». Мне самому ещё немного непривычно, что все освещение киберспорта на «Матче» теперь лежит на мне. А тут надо было вести огромный эфир, который должен был длиться примерно 11 часов.



В общем, я немного переоценил свои силы. Потому что спал в итоге всего пару часиков, а турнир затянулся до 20:00. Несколько раз за день мне казалось, что энергии больше нет. Что я сейчас просто лягу и не встану. Но эфир есть эфир. От него не скроешься. Спасибо работникам нашей студии и друзьям из «РуХаба», которые поддерживали, подкармливали и не давали сдаться. И мы с парнями героически пробились через 15 часов эфира, поздравив с победой команду «Digital Chaos» с Ромой Фоминком в составе. За день я получил гигантское количество сообщений в разных соцсетях. Соотношение - примерно 80 на 20 в пользу хороших слов. Это воодушевляло и гнало вперёд. Я старался быть собой, не говорить глупостей и помочь освоиться в телевизионном пространстве нашим экспертам. Мне кажется, эфир вышел классным. И «Дота» за этот день точно стала мне ближе.



Но это ещё не все. В полночь я должен был вести «Все на матч». Времени ехать домой опять не было. Поспал полтора часа на диванчике в костюмерной, наши волшебницы-гримеры привели меня в порядок - и вот мы уже весело болтаем в федеральном эфире с Соней Тартаковой.



27 часов подряд на работе. Работе, которую я до жути люблю. Сейчас бы только добраться до чего-нибудь, похожего на подушку. А завтра я всем постараюсь ответить. Потому что отношение вроде бы колючей, ершистой, закрытой и не всегда дружелюбной киберспортивной среды тронуло меня до глубины души. Ради вас, ребята, хочется жить», — написал Занозин на своей странице в ВКонтакте.



ESL One Genting проходил с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Американская команда Digital Chaos в гранд-финале переиграла китайскую пятерку из NewBee со счетом 3:2 и выиграла первый трофей в истории коллектива.



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