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Александр Овечкин: Даже если я забью еще 300 голов, все равно не догоню Гретцки

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, как складывается для него нынешний сезон, и оценил свою результативность.

«Мы играем с перепадами: то вверх, то вниз. Сейчас самое важное – это одерживать победы.

Троц сказал, что в регулярном чемпионате хочет дать всем одинаковое игровое время, но в плей-офф все будет по-другому.

Я разговаривал с Уэйном Гретцки о его рекордах. Думаю, его показатели никто не превзойдет. Хоккей изменился. Это что получается? Мне нужно забивать по 50 голов в следующие шесть лет? И 300 голов все равно будет недостаточно», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, сейчас на счету 31-летнего российского форварда 996 (543+453) очков в 878 матчах в НХЛ. Овечкин занимает 30-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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