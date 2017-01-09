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Милош Теодосич: Я не задумываюсь об уходе из сборной Сербии

Источник:  MondoКомментарии

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич в ближайшие годы на планирует завершать международную карьеру.

- Я бы хотел носить майку сборной Сербии как можно дольше. Хочу вместе со своей сборной завоевать медали самых крупных турниров. Посмотрим, чего мы добьемся на Евробаскете-2017.

Я уже долгое время выступаю за Сербию и понимаю, что в будущем мне нужно будет задуматься об уходе. Но сейчас я бы не хотел этого. Если тренер хочет, чтобы я играл, он может рассчитывать на меня, - цитирует Теодосича Mondo.

Напомним, Милош Теодосич в составе сборной Сербии стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. А в 2014 году сербы стали вторыми на чемпионате мира.

С 2011 года разыгрывающий защищает цвета ЦСКА.

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