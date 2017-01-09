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Петербург заключил еще один контракт по работам на новом стадионе на два миллиарда рублей

Источник:  Р-СпортКомментарии

Компания «Метрострой» заключила новый контракт с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга. Он касается выполнения дополнительных работ на стадионе на Крестовском острове.

Как сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на данные сайта госзакупок, стоимость контракта составит около 2,08 миллиардов рублей. Напомним, что стадион начали строить в 2007 году. На арене пройдут матчи Кубка конфедераций-2018 и ЧМ-2018.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах. На турнире сыграют сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Португалии. 

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.   

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