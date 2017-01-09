Петербург заключил еще один контракт по работам на новом стадионе на два миллиарда рублей
Компания «Метрострой» заключила
новый контракт с Комитетом по строительству Санкт-Петербурга. Он касается выполнения дополнительных работ на
стадионе на Крестовском острове.
Как сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на данные сайта
госзакупок, стоимость контракта составит около 2,08 миллиардов рублей.
Напомним, что стадион начали строить в 2007 году. На арене пройдут матчи Кубка
конфедераций-2018 и ЧМ-2018.
Кубок
конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах. На
турнире сыграют сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой
Зеландии и Португалии.
ЧМ-2018
пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани,
Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.