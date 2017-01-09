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Хавьер Маскерано: Я не могу отрезать себе руку

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано считает, что после попадания мяча ему в руку в матче 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) главный арбитр матча принял правильное решение, не назначив в ворота каталонцев пенальти.

32-летний аргентинец сравнил этот эпизод с другим моментом матча, когда мяч попал в руку полузащитнику «Вильярреала» Бруно Сориано.

«У вас есть возможность сопоставить эти две игры рукой. Определите намеренность действий: у кого рука находилась в натуральном положении, а у кого – нет.

Сейчас уже нет смысла о чем-то говорить, но я не могу отрезать себе руку. И другое дело, когда рука используется умышленно», – приводит Marca слова Маскерано.

Напомним, «Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом» благодаря голу форварда Лионеля Месси со штрафного удара на 90-й минуте игры.

Матч

Вильярреал - Барселона - 1:1 (0:0)

Голы

Сансоне 50 (1:0). Месси 90 (1:1).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Мусаккио (Гонсалес А., 87), Коста, Марио, Руис, дос Сантос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 84), Тригерос, Сансоне, Пато (Кастильехо, 76)

Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Туран, 71), Иньеста, Роберто, Маскерано, Гомеш (Суарес Д., 68), Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси

Предупреждения:

Коста, 70; Сансоне, 78 - Роберто, 78; Пике, 83

Удаления:

Коста, 90 - нет

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция

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