Хавьер Маскерано: Я не могу отрезать себе руку
Полузащитник «Барселоны»
Хавьер Маскерано считает, что после попадания мяча ему в руку в матче 17-го
тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) главный арбитр матча принял правильное
решение, не назначив в ворота каталонцев пенальти.
32-летний аргентинец сравнил этот эпизод с другим моментом матча, когда мяч попал в руку полузащитнику «Вильярреала» Бруно Сориано.
«У вас есть возможность сопоставить эти две игры рукой. Определите намеренность действий: у кого рука находилась в натуральном положении, а у кого – нет.
Сейчас уже нет смысла о чем-то говорить, но я не могу отрезать себе руку. И другое дело, когда рука используется умышленно», – приводит Marca слова Маскерано.
Напомним, «Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом» благодаря голу форварда Лионеля Месси со штрафного удара на 90-й минуте игры.
Матч
Вильярреал - Барселона - 1:1 (0:0)
Голы
Сансоне 50 (1:0). Месси 90 (1:1).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Мусаккио (Гонсалес А., 87), Коста, Марио, Руис, дос Сантос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 84), Тригерос, Сансоне, Пато (Кастильехо, 76)
Барселона: тер Штеген, Пике, Динь (Туран, 71), Иньеста, Роберто, Маскерано, Гомеш (Суарес Д., 68), Бускетс, Неймар, Суарес Л., Месси
Предупреждения:
Коста, 70; Сансоне, 78 - Роберто, 78; Пике, 83
Удаления:
Коста, 90 - нет
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
08 января 22:45, Мадригал, Онлайн-трансляция