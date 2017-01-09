Хавьер Маскерано: Я не могу отрезать себе руку

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано считает, что после попадания мяча ему в руку в матче 17-го тура примеры с «Вильярреалом» (1:1) главный арбитр матча принял правильное решение, не назначив в ворота каталонцев пенальти.

32-летний аргентинец сравнил этот эпизод с другим моментом матча, когда мяч попал в руку полузащитнику «Вильярреала» Бруно Сориано.

«У вас есть возможность сопоставить эти две игры рукой. Определите намеренность действий: у кого рука находилась в натуральном положении, а у кого – нет.

Сейчас уже нет смысла о чем-то говорить, но я не могу отрезать себе руку. И другое дело, когда рука используется умышленно», – приводит Marca слова Маскерано.

Напомним, «Барселона» ушла от поражения в матче с «Вильярреалом» благодаря голу форварда Лионеля Месси со штрафного удара на 90-й минуте игры.