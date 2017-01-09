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M-1 Challenge 74. Бенкаси сразится против Бранчука

Источник:  Mix FightКомментарии

Топовые бойцы легчайшего веса будут биться друг с другом на турнире M-1 Challenge 74, который пройдет 18 февраля в Санкт-Петербурге. Моктар Бенкаси (Франция, 13-6) выйдет на бой против Виталия Бранчука (Украина, 21-6).

Ветеран крупнейших европейских турниров по смешанным единоборствам Моктар Бенкаси победно вернулся в рейдж M-1 Challenge. В ярчайших боях против Вадима Малыгина и Алексея Наумова он продемонстрировал отличную ударную технику и волю к победе, нокаутировав обоих оппонентов. Третья подряд победа сделает французского спортсмена одним из главных претендентов на титульный бой в весовой категории до 61,3 кг.

Поражение в бою за пояс чемпиона M-1 Challenge от Павла Витрука прервало для Виталия Бранчука великолепный победный стрик из 8 боев подряд. Однако первое за много лет поражение для человека, который так долго шел к большому успеху и по дороге победил 21-го противника, скорее всего не станет большой преградой на пути. А послужит лишь важным уроком, который сам спортсмен и его тренерский штаб должны извлечь для себя. Бой против опасного французского нокаутера станет для Виталия важным экзаменом и проверкой сделанных выводов.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе

Штефан «T-800» Пютц (MMA Spirit), 15-2 - Рашид Юсупов (Горец), 8-0

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе

Абукар Яндиев (Fight or Die), 8-1 - Александр Бутенко (Fightspirit), 42-11-2

(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 13-6 - Виталий Бранчук (Украина), 21-6

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