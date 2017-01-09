Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в Цюрихе

Футболисты «Барселоны», в том числе нападающий Лионель Месси, не будут присутствовать на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что клуб принял такое решение, чтобы футболисты подготовились к матчу Кубка Испании против «Атлетика», который состоится в среду. В то же время, в Цюрих отправится делегация клуба, ее возглавит президент Хосеп Мария Бартомеу.

Церемония состоится сегодня и начнется в 20:30 по Москве. Напомним, что в первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» проиграла «Атлетику» со счетом 1:2.