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Егор Рыков: Капризов – будущая звезда мирового хоккея

Источник:  ХК СКАКомментарии

Защитник СКА Егор Рыков поделился впечатлениями от игры за сборную России на Молодежном чемпионате мира-2017.

- Отличная атмосфера была, остались только положительные эмоции. Как в прошлом году, так и в этом. Наши болельщики были на трибунах, люди писали нам пожелания в интернете – это очень приятно, спасибо всем большое. По распорядку сборная похожа на СКА: потренировались, поели, отдохнули, а потом начинали уже готовиться к матчу. Условия были очень хорошие, уютные раздевалки – спасибо тем, кто их готовил.

Вышли бы в финал - победили бы Канаду». Мощное интервью Валерия Брагина (видео)

- Кто из ваших партнеров – будущая звезда мирового хоккея?
- Конечно, Кирилл Капризов. Он был капитаном и в раздевалке, и на льду. Доказывал все не на словах, а на деле. Денис Гурьянов тоже отлично сыграл, особенно в плей-офф. В принципе, мы играли одним кулаком.

- Что вам дала работа с Валерием Брагиным?
- Проработал с ним два года и за это время пересмотрел свое отношение к хоккею. Всегда прислушиваюсь к этому замечательному специалисту. Он умеет найти нужные слова, да и на тренировках создает классную атмосферу, - приводит слова Рыкова официальный сайт СКА.

Напомним, сборная России заняла третье место на МЧМ-2017. В матче за бронзовые медали наши хоккеисты победили в овертайме Швецию со счетом 2:1. Победителем турнира стала команда США, в финале обыгравшая по буллитам Канаду – 5:4.

Рыков, признанный тренерским штабом одним из лучших игроков сборной, в семи матчах набрал 7 (1+6) очков, на счету Кирилла Капризова – 11 (8+3) очков.

В сезоне-2016/17 за СКА 19-летний защитник провел 33 матча и отметился пятью передачами. 

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