Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Брайан Маклеллан: Овечкин добился, чего хотел, теперь для него важны командные успехи

Источник:  NHLКомментарии

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался об изменениях в игре капитана команды Александра Овечкина.

«Он немного остепенился и перестал быть тем молодым парнем, которым всегда был. Овечкин по-прежнему играет со всей страстью и любит получать удовольствие от хоккея, но теперь он уже не тот, что был в начале карьеры.

Он добился многого из того, чего хотел, но теперь, думаю, для него важны команда и командные успехи. По мере того, как он взрослеет, это становится более важным для него», – приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин набрал 30 (18+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зак Паризе: По некоторым намекам было понятно, что матч с «Анахаймом» очень важен для БудроФорвард «Миннесоты» Зак Паризе рассказал о том, как главный тренер команды Брюс Будро готовился к матчу регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1).Самолет «Далласа» задымился в воздухе. Как борт экстренно сажали в Сент-ЛуисеСамолет «Далласа» задымился в воздухе. Как борт экстренно сажали в Сент-ЛуисеВ рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Александр Овечкин: Даже если я забью еще 300 голов, все равно не догоню ГретцкиФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, как складывается для него нынешний сезон, и оценил свою результативность.Патрик Кейн: Бросок Панарина – один из лучших, которые я виделФорвард «Чикаго» Патрик Кейн рассказал о своих впечатлениях от гола партнера по звену Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2).Кенневилл стал третьим тренером НХЛ, кто провел 1500 матчей в карьереМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2) стал для главного тренера «Чикаго» Джоэла Кенневилла 1500-м в лиге. Ранее этой отметки достигали только Скотти Боумэн (2141) и Эл Арбур (1607).Ахо, Стоун и Хартман – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Панарин снова забил с точки Овечкина. Как он умеет так сильно бросать? (видео)Панарин снова забил с точки Овечкина. Как он умеет так сильно бросать? (видео)«Чикаго» победил «Нэшвилл» (5:2), а форвард «ястребов» Артемий Панарин опять забил великолепный гол.25 сэйвов Бобровского, гол Месси на 90-й минуте и 15 очков Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.НХЛ.»Эдмонтон» уступил «Оттаве», «Миннесота» обыграла «Анахайм» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Хет-трик Хартмана и гол Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Нэшвиллом»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:2.25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию»25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 ОТ.Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампу-Бэй Лайтинг» со счетом 6:2.Лайне получил сотрясение мозгаФорвард «Виннипега» Патрик Лайне получил сотрясение мозга в результате силового приема защитника «Баффало» Джейка Маккейба. Сроки восстановления 18-летнего финна не называются.Никита Щербак: После гола волнение заметно ушлоФорвард «Монреаля» Никита Щербак рассказал о своих впечатлениях от дебютного матча в НХЛ, в котором он забил гол в ворота «Торонто» (5:3).Как Радулов едва не подрался с Лео Комаровым. Страсти в канадском дерби (видео)Как Радулов едва не подрался с Лео Комаровым. Страсти в канадском дерби (видео)В матче «Торонто» – «Монреаль» (3:5) в центре внимания оказались экс-динамовец Лео Комаров и экс-армеец Александр Радулов.Холтби, Грабнер и Раск – звезды игрового дня в НХЛНХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.Никита Щербак: Вообще ощущения офигенные! Такой дебют я даже представить не могНикита Щербак: Вообще ощущения офигенные! Такой дебют я даже представить не могКорреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у Никиты Щербака, который забил гол в первом же матче за «Монреаль».НХЛ. «Питтсбург» – «Тампа-Бэй», «Каролина» – «Бостон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Сан-Хосе» обыграл «Детройт», Павелски сделал дубльМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Детройтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Сан-Хосе».НХЛ. «Калгари» обыграл «Ванкувер», «Сан-Хосе» выиграл у «Детройта» и другие матчиРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
Главные новости
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Начал нагрузочные тренировки, соперника узнаете самое ближайшее время (фото)
Футбол
«Крылья Советов» взяли на первый сбор защитника «Шинника» и полузащитника «Тюмени»
Легкая атлетика
ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернется
Футбол
Майкон: Жду позицию «Локомотива» по вопросу с новым контрактом
Футбол
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона евро за полузащитника «Вииторула»
Футбол
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ракитичу
Футбол
Георгий Черданцев: Клопп на ровном месте придумал себе лишний матч
Футбол
Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в Цюрихе
Футбол
Петербург заключил еще один контракт по работам на новом стадионе на два миллиарда рублей
Хоккей
Александр Овечкин: Даже если я забью еще 300 голов, все равно не догоню Гретцки
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости