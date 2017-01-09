Брайан Маклеллан: Овечкин добился, чего хотел, теперь для него важны командные успехи
Генеральный менеджер «Вашингтона»
Брайан Маклеллан высказался об изменениях в игре капитана команды Александра
Овечкина.
«Он немного остепенился и перестал быть тем молодым парнем,
которым всегда был. Овечкин по-прежнему играет со всей страстью и любит
получать удовольствие от хоккея, но теперь он уже не тот, что был в начале
карьеры.
Он добился многого из того, чего хотел, но теперь, думаю, для него важны команда и командные успехи. По мере того, как он взрослеет, это становится более важным для него», – приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин набрал 30 (18+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата.
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