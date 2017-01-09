«ПСЖ» готов выложить за Алексиса Санчеса 70 млн евро

Руководство «ПСЖ» планирует в зимнее трансферное окно серьезно усилить состав команды. Об этом сообщает издание Various.



По информации источника, действующий чемпион Франции проявляет интерес к нападающему лондонского «Арсенала» Алексису Санчесу и готов выложить за него 70 млн евро.

Ранее наставник «пушкарей» Арсен Венгер выразил уверенность, что игрок сборной Чили не покинет команду, однако, английские СМИ утверждают, что Санчеса не устраивают финансовые условия, предложенные «Арсеналом», и он открыт для других предложений.



В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел на клубном уровне 25 матчей, забил 14 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.



По информации СМИ, в его услугах также заинтересованы «Интер», а также «Ювентус».