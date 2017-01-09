МХЛ перенесла ближайшие матчи «Кузнецких Медведей» из-за болезни игроков
Ближайшие матчи «Кузнецких
Медведей» в МХЛ перенесены в связи с состоянием здоровья игроков команды. Об
этом сообщили в пресс-службе лиги.
«Матчи «Кузнецких
медведей» против «Мамонтов Югры», которые должны были состояться 10 и 11
января, будут перенесены. Даты и время проведения матчей будут анонсированы
позже. МХЛ желает игрокам и персоналу новокузнецкой команды скорейшего
выздоровления», - цитирует пресс-службу МХЛ «Р-Спорт».
10-11 января «Кузнецкие Медведи»
должны были провести матч «Мамонтов Югры» в рамках чемпионата МХЛ в Ханты-Мансийске.
Эти игры не состоятся из-за состояния здоровья «Медведей». Сейчас в местной больнице с подозрением
на острый гастроэнтерит находятся 12 игроков, администратор
и массажист команды.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически