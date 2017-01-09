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Георгий Черданцев: Клопп на ровном месте придумал себе лишний матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» – «Плимут».

Напомним, игра между командами состоялась 8 января на домашней арене «красных» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, выход в следующую стадию турнира решится в ответной встрече. 

«Товарищи, никогда не играйте официальные матчи вторым составом! Вот Клопп на ровном месте придумал себе лишний матч. Получите, распишитесь!», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

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