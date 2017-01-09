Георгий Черданцев: Клопп на ровном месте придумал себе лишний матч

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» – «Плимут».



Напомним, игра между командами состоялась 8 января на домашней арене «красных» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, выход в следующую стадию турнира решится в ответной встрече.

«Товарищи, никогда не играйте официальные матчи вторым составом! Вот Клопп на ровном месте придумал себе лишний матч. Получите, распишитесь!», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.