Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунем»
«Куньлунь» дома уступил московскому «Динамо» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Туукка Мянтюля и Мартин Бакош (дважды), у гостей - Константин Горовиков, Артем Федоров, Владимир Брюквин, Илья Никулин и Денис Кокарев.
Отметим, что по ходу встречи столичная команда дважды отыгрывалась.
Бело-голубые одержали четвертую победу кряду в турне по Сибири и Дальнему Востоку и сместили в четвертой строчки в Западной конференции «Локомотив». Китайский клуб идет восьмым на Востоке.
10 января «Куньлунь» примет «Витязь», а «Динамо» 12 января сыграет дома с «Нефтехимиком».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Динамо - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы:
Мянтюля (Юйэнь), 5:48 (1:0). Горовиков (Кокарев), 7:35 (1:1). Бакош (Перетягин, Флери), 33:38 (2:1). Фёдоров 34:07 (2:2). Брюквин 42:17 (2:3). Бакош (Марцинко), 55:12 (3:3). Никулин (Горовиков), 58:19 (3:4). Кокарев (Горовиков, Робинсон), 59:30 (3:5).
Место и дата
09 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция