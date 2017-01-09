Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  Медвешчак- : -Северсталь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Футбол  Осасуна- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Куньлунем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Куньлунь» дома уступил московскому «Динамо» (3:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Туукка Мянтюля и Мартин Бакош (дважды), у гостей - Константин Горовиков, Артем Федоров, Владимир Брюквин, Илья Никулин и Денис Кокарев.

Отметим, что по ходу встречи столичная команда дважды отыгрывалась.

Бело-голубые одержали четвертую победу кряду в турне по Сибири и Дальнему Востоку и сместили в четвертой строчки в Западной конференции «Локомотив». Китайский клуб идет восьмым на Востоке.

10 января «Куньлунь» примет «Витязь», а «Динамо» 12 января сыграет дома с «Нефтехимиком». 

Матч

Куньлунь Ред Стар - Динамо - 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы:

Мянтюля (Юйэнь), 5:48 (1:0). Горовиков (Кокарев), 7:35 (1:1). Бакош (Перетягин, Флери), 33:38 (2:1). Фёдоров 34:07 (2:2). Брюквин 42:17 (2:3). Бакош (Марцинко), 55:12 (3:3). Никулин (Горовиков), 58:19 (3:4). Кокарев (Горовиков, Робинсон), 59:30 (3:5).

Место и дата

09 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Динамо» громит Восток! Москвичи уже четыре раза победили в гостях в новом году«Динамо» громит Восток! Москвичи уже четыре раза победили в гостях в новом годуБело-голубые выдали беспроигрышную гостевую серию, которая позволила им выйти на четвертое место в Западной конференции КХЛ.Александр Кожевников: Отдаю небольшое преимущество СКА в матче против ЦСКАДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча ЦСКА – СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Он отметил, что отдает небольшое преимущество гостям.Егор Рыков: Капризов – будущая звезда мирового хоккеяЗащитник СКА Егор Рыков поделился впечатлениями от игры за сборную России на Молодежном чемпионате мира-2017.Кареев, Хиетанен и Лемтюгов стали лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 19-й недели регулярного чемпионата.КХЛ. «Локомотив» – «Динамо» (Минск), ЦСКА – СКА и другие матчи. ОнлайнВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».ХК «Сочи» обещает погасить задолженности перед игрокамиХоккейный клуб «Сочи» обещает погасить задолженности перед игроками команды в ближайшие дни.Александр Юдин: СКА помахал морковкой перед носом у ЦСКАБывший защитник СКА Александр Юдин рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата с ЦСКА.ЦСКА – СКА. Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В понедельник, 9 января в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет со СКА.Вячеслав Буцаев: Легко позволили забить второй гол, а третий и вовсе пропустили в пустые воротаГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Югры» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Андрей Разин: Игровая дисциплина и самоотдача у «Югры» на высоком уровнеГлавный тренер «Югры» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Эдуард Занковец: «Барысу» не хватило возле ворот соперника агрессииГлавный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение своих подопечных от «Торпедо» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.КХЛ. «Барыс» проиграл «Торпедо», «Автомобилист» победил «Спартак» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Петерис Скудра: Хотел бы поздравить молодежную сборнуюГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Спартак» уступил «Автомобилисту»«Автомобилист» дома обыграл «Спартак» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.«Югра» обыграла ХК «Сочи»«Югра» дома взяла верх над ХК «Сочи» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Торпедо» обыграло «Барыс» благодаря дублю Эштона«Барыс» дома уступил «Торпедо» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Дубль Перишича принес «Интеру» победу над «Удинезе»«Удинезе» дома уступил «Интеру» (1:2) в 19-м туре чемпионата Италии.Вадим Шипачев: Против СКА все выходят и бьются каждую игруНападающий СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над рижским «Динамо» (6:1).Олег Знарок: Матч с рижским «Динамо» был сложным после серии пораженийГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями о победе над рижским «Динамо» (6:1).«Йокерит» продлил контракт с нападающим Анттилой«Йокерит» подписал новое соглашение с нападающим Марко Анттилой, сообщается на официальном сайте финского клуба.
Главные новости
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Начал нагрузочные тренировки, соперника узнаете самое ближайшее время (фото)
Футбол
«Крылья Советов» взяли на первый сбор защитника «Шинника» и полузащитника «Тюмени»
Легкая атлетика
ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернется
Футбол
Майкон: Жду позицию «Локомотива» по вопросу с новым контрактом
Футбол
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона евро за полузащитника «Вииторула»
Футбол
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ракитичу
Футбол
Георгий Черданцев: Клопп на ровном месте придумал себе лишний матч
Футбол
Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в Цюрихе
Футбол
Петербург заключил еще один контракт по работам на новом стадионе на два миллиарда рублей
Хоккей
Александр Овечкин: Даже если я забью еще 300 голов, все равно не догоню Гретцки
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости