«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ракитичу
Полузащитник «Барселоны» Иван
Ракитич может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Guardian, Ракитич не пользуется
доверием главного тренера «Барсы» Луиса Энрике. Ранее в Испании сообщали, что
хорват недоволен своим положением в команде. Он не попал в заявку команды на
последний матч с «Вильярреалом» (1:1).
Также сообщается, что интерес к
нему проявляет «Манчестер Сити». Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола считает,
что Иван может стать хорошей заменой для Яя Туре, который, возможно, покинет
клуб.
В текущем сезоне 28-летний Иван Ракитич провел 21 матч за «Барселону» во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче.
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