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«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ракитичу

Источник:  The GuardianКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, Ракитич не пользуется доверием главного тренера «Барсы» Луиса Энрике. Ранее в Испании сообщали, что хорват недоволен своим положением в команде. Он не попал в заявку команды на последний матч с «Вильярреалом» (1:1).

Также сообщается, что интерес к нему проявляет «Манчестер Сити». Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола считает, что Иван может стать хорошей заменой для Яя Туре, который, возможно, покинет клуб.

В текущем сезоне 28-летний Иван Ракитич провел 21 матч за «Барселону» во всех турнирах и забил три мяча при одной голевой передаче.

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