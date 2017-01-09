«Зенит» готов заплатить 3 миллиона евро за полузащитника «Вииторула»

Как сообщает портал Sport.ro, полузащитник «Вииторула» Рэзван Марин может перейти в «Зенит».

По информации источника, петербургский клуб проявляет интерес к футболисту и готов выложить за него 3 млн евро. Также 20-летнего игрока хочет приобрести «Фиорентина», однако итальянцы предлагают за румына менее 1 млн евро.

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Напомним, в сезоне-2016/17 на счету Марина 20 матчей в чемпионате Румынии, четыре мяча и четыре результативные передачи. Также игрок принял участие в двух играх квалификационного раунда Лиги Европы.

По данным Transfermarkt.de, стоимость полузащитника составляет 2 миллиона евро.