Майкон: Жду позицию «Локомотива» по вопросу с новым контрактом
Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал в интервью «Советскому спорту», что ждет беседы с руководством по новому контракту.
– В декабре
вы дали интервью O
Globo, говорили,
что пока не знаете, предложат ли вам
новый контракт.
– На самом деле я говорил, что жду позицию клуба по этому вопросу. Нужно понимать, хотят ли со мной продлить контракт или нет. Только после разговора с руководством буду принимать решение по продолжению карьеры. Пока не получал предложений. У меня контракт с «Локомотивом» до конца чемпионата. И не считаю правильным уже сейчас вести переговоры с другими командами, подписывать предварительные соглашения. Семь лет назад «Локомотив» меня хорошо принял, тут я вырос как игрок, как человек, многому научился, прожил много счастливых моментов. Поэтому будет правильным сначала пообщаться с руководством. Как только все станет ясно, вместе с семьей и агентом буду принимать решение.