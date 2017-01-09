ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернется

Министерство спорта России опубликовало сегодня на своем официальном сайте список кандидатов в спортивные сборные команды страны на 2017 год по легкой атлетике. В него вошла и объявившая о завершении карьеры двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Комментируя по просьбе ТАСС этот факт, во Всероссийской федерации легкой атлетики пояснили, что включение Исинбаевой является технической формальностью и не свидетельствует о ее возвращении в спорт.

«Никаких громких выводов из этого делать не нужно, - сказал собеседник ТАСС. - Мы подавали список заранее, а Исинбаева к тому времени просто физически не успевала написать заявление. Поэтому она и значится в этом списке. В ближайшее время это заявление будет в федерации, и ее фамилия сразу будет вычеркнута из списка».

Напомним, Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры в августе 2016 года во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тогда же она была выбрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.