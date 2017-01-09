«Манчестер Юнайтед» поборется с «Сити» и «Челси» за полузащитника «Монако»

Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может перебраться в чемпионат Англии.



Как сообщает издание Daily Record, на игрока сборной Кот-д'Ивуара претендует «Манчестер Юнайтед». Отмечается, для «красных дьяволов» футболист является главной целью в зимнее трансферное окно. Также сообщается, что на ивуарийца претендуют «Манчестер Сити» и «Челси». В связи с интересом к игроку, руководство «Монако» готово продать своего футболиста в январе.

В нынешнем сезоне 22-летний Бакайоко провел во всех турнирах 26 матчей, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 6 млн евро, а его контракт с французский клубом рассчитан до 2019 года.

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