Майкон: Самедов? Футболист должен быть счастлив там, где играет

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает об уходе из команды Александра Самедова.

– Самедов покидает «Локомотив». Вы были на его прощальном ужине, попрощались?

– Читаю новости о его уходе. Но не знаю, что происходит, так как не говорил лично с Самедовым. После заключительного матча с «Тереком» был ужин в его ресторане. Но я не смог пойти, нужно было собирать чемоданы, улетал в Бразилию. Самедов уже опытный человек, поиграл во многих командах, долго был в «Локо». Он и сам знает, что для него лучше. Желаю Самедову удачи, и чтобы он был счастлив. Это самое главное: футболист должен быть счастлив там, где играет.