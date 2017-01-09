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Майкон: Самедов? Футболист должен быть счастлив там, где играет

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает об уходе из команды Александра Самедова.

– Самедов покидает «Локомотив». Вы были на его прощальном ужине, попрощались?
– Читаю новости о его уходе. Но не знаю, что происходит, так как не говорил лично с Самедовым. После заключительного матча с «Тереком» был ужин в его ресторане. Но я не смог пойти, нужно было собирать чемоданы, улетал в Бразилию. Самедов уже опытный человек, поиграл во многих командах, долго был в «Локо». Он и сам знает, что для него лучше. Желаю Самедову удачи, и чтобы он был счастлив. Это самое главное: футболист должен быть счастлив там, где играет. 

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