Роман Гутцайт – Георгию Черданцеву: Тот же состав «Ливерпуля» поедет на ответный матч с «Плимутом»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт не согласен со своим коллегой Георгием Черданцевым, который ранее заявил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил ошибку, выставив на матч 1/32 финала Кубка Англии не основной состав.
«Тот же состав поедет на ответный матч и получит дополнительную игровую практику. На состоянии игроков основы это никак не скажется», – прокомментировал Гутцайт запись Черданцева в Twitter.
Напомним, игра между командами состоялась 8 января на домашней арене «красных» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, выход в следующую стадию турнира решится в ответной встрече.
Тот же состав поедет на ответный матч и получит дополнительную игровую практику. На состоянии игроков основы это никак не скажется. https://t.co/OCWgIkvJCX— Роман Гутцайт (@guttsait) 8 января 2017 г.