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Роман Гутцайт – Георгию Черданцеву: Тот же состав «Ливерпуля» поедет на ответный матч с «Плимутом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт не согласен со своим коллегой Георгием Черданцевым, который ранее заявил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил ошибку, выставив на матч 1/32 финала Кубка Англии не основной состав.

«Тот же состав поедет на ответный матч и получит дополнительную игровую практику. На состоянии игроков основы это никак не скажется», – прокомментировал Гутцайт запись Черданцева в Twitter.

Напомним, игра между командами состоялась 8 января на домашней арене «красных» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, выход в следующую стадию турнира решится в ответной встрече.

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