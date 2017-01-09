Роман Гутцайт – Георгию Черданцеву: Тот же состав «Ливерпуля» поедет на ответный матч с «Плимутом»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт не согласен со своим коллегой Георгием Черданцевым, который ранее заявил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп допустил ошибку, выставив на матч 1/32 финала Кубка Англии не основной состав.

«Тот же состав поедет на ответный матч и получит дополнительную игровую практику. На состоянии игроков основы это никак не скажется», – прокомментировал Гутцайт запись Черданцева в Twitter.

Напомним, игра между командами состоялась 8 января на домашней арене «красных» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, выход в следующую стадию турнира решится в ответной встрече.