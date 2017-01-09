Александр Кожевников: Отдаю небольшое преимущество СКА в матче против ЦСКА
Двукратный олимпийский чемпион
Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча ЦСКА – СКА в регулярном
чемпионате КХЛ. Он отметил, что отдает небольшое преимущество гостям.
«СКА по
составу сильнее, в команде выступает много игроков сборной России и кандидатов
в команду, - сказал по телефону Кожевников. - И теперь после четырех поражений
и победы в последней игре им надо доказывать свою состоятельность. Зарплаты у
них хорошие, но именно такие матчи и показывают, кто ты и что ты.
Думаю, что Знарок
готовил свою команду к этой решающей игре. И сегодня будет генеральное сражение
перед плей-офф - кто на что способен. СКА, конечно, нужна только победа, и я отдаю
им небольшое преимущество», - цитирует Кожевникова «Р-Спорт».
Матч ЦСКА –
СКА начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.