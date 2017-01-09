Майкон: Гилерме назвал открытием «Локо»? Весной забью еще больше голов
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Нападающий «Локомотива» Майкон – о том является ли он главным открытием команды в первой части сезона.
– Гилерме назвал вас открытием «Локомотива» в первой части сезона. Согласитесь с оценкой?
– Я провел несколько хороших матчей, смог забить важные голы. Но помимо меня здорово играл и Мануэл Фернандеш. Особенно если учитывать, через что ему пришлось пройти вначале сезона, тренировки с молодежной командой. Но Ману смог вернуться и не подвел в важных для команды встречах. Рад, что Гилерме назвал меня. Надеюсь, весной продолжу играть в том же духе, и забью еще больше голов.
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