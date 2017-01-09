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Бывший вратарь «Енисея» Вавилин присоединился к «Тамбову»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Голкипер Денис Вавилин, расторгший контракт с «Енисеем», приступил к тренировкам с «Тамбовом» и в ближайшее время подпишет контракт с новичком ФНЛ, сообщает Sportbox со ссылкой на спортивного директора тамбовского клуба Павла Худякова.

За «Енисей» Вавилин провел 11 матчей, пропустив 12 мячей. Ранее он выступал за «Крылья Советов» и нижегородскую «Волгу».

Помимо Вавилина «Тамбов» заключит контракты с нападающим «Армавира» Романом Григоряном и бразильцем Леандро, тоже работавшим под началом Андрея Талалаева в «Волге». 31-летний хавбек, осенью выступавший на родине, прилетает во вторник.

Первый сбор «Тамбов» проведет дома, после чего 24 января отправится в Крымск.

После 24 туров команда занимает десятое место в первенстве ФНЛ.

ЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего. Таблица трансферов РФПЛ

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