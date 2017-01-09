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Педро: «Челси» проиграл матч «Тоттенхэму», но не видит в этом проблемы. Отправимся на игру с «Лестером» за победой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» Педро Родригес, ставший автором дубля в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Питерборо», прокомментировал победу своей команды (4:0), а также поделился ожиданиями от игры с «Лестером».

«Это была приятная победа, особенно с учетом того, что мы играли перед нашими болельщиками. Мы проделали хорошую командную работу и очень рады этому результату. У «Питерборо» хорошая команда. Каждый матч в Англии получается очень сложным, не важно, в какой лиге ты играешь. Они бились за победу.

Я не реализовал один голевой момент в первом тайме. Я пробил очень сильно, и мяч ушел выше ворот. Но я счастлив, что забил 2 мяча. Для меня это новая позиция на поле, но в плане работы на команду ничего не поменялось. Я должен был много двигаться, но у меня все получилось, это была хорошая игра.

С «Тоттенхэмом» был другой матч. Мы проиграли, но не видим в этом проблемы. Мы просто хотим продолжать идти от игры к игре. В следующем матче мы играем с «Лестером», это очень непростой соперник, но мы будем готовиться всю неделю и отправимся на выезд за победой», – приводит слова испанца клубная пресс-служба.

Напомним, матч с действующим чемпионом АПЛ подопечные Антонио Конте проведут 14 января в рамках 21-го тура.

В лондонском дерби команда итальянского специалиста проиграла со счетом 2:0.

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