Форвард киевского «Динамо» Гладкий близок к переходу в «Аланьяспор»
«Аланьяспор» может подписать нападающего киевского «Динамо» Александра Гладкого. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Как информирует Yenialanya, ссылаясь на президента клуба Хасана Чавушоглу, договоренность о переходе достигнута. Ранее сообщалось, что Гладкий может перейти в «Фенербахче». В текущем сезоне 29-летний Александр Гладкий провел 11 матчей за «Динамо» и ни разу не забил.
ЦСКА и «Зенит» борются за колумбийского нападающего.
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