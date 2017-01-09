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Форвард киевского «Динамо» Гладкий близок к переходу в «Аланьяспор»

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«Аланьяспор» может подписать нападающего киевского «Динамо» Александра Гладкого. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как информирует Yenialanya, ссылаясь на президента клуба Хасана Чавушоглу, договоренность о переходе достигнута. Ранее сообщалось, что Гладкий может перейти в «Фенербахче». В текущем сезоне 29-летний Александр Гладкий провел 11 матчей за «Динамо» и ни разу не забил.

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