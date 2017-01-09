Зак Паризе: По некоторым намекам было понятно, что матч с «Анахаймом» очень важен для Будро

Форвард «Миннесоты» Зак Паризе рассказал о том, как главный тренер команды Брюс Будро готовился к матчу регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1).

61-летний канадец работал с «утками» с 2011 по 2016 годы и четыре раза выводил команду в плей-офф.

«Было заметно, что он ждал этот матч, – приводит слова Паризе официальный сайт НХЛ. – В течение недели были некоторые намеки, оговорки, которые дали нам понять, что эта игра очень важна для него. То же самое испытывает хоккеист, который играет против своей бывшей команды. Очень хочется выиграть.

Он пару раз говорил о матче в Анахайме, о том, что он ждет его. Кое-что он сказал утром. Он давал нам понять: «Давайте покажем им, на что мы способны».