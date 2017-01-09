Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зак Паризе: По некоторым намекам было понятно, что матч с «Анахаймом» очень важен для Будро

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Миннесоты» Зак Паризе рассказал о том, как главный тренер команды Брюс Будро готовился к матчу регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1).

61-летний канадец работал с «утками» с 2011 по 2016 годы и четыре раза выводил команду в плей-офф.

«Было заметно, что он ждал этот матч, – приводит слова Паризе официальный сайт НХЛ. – В течение недели были некоторые намеки, оговорки, которые дали нам понять, что эта игра очень важна для него. То же самое испытывает хоккеист, который играет против своей бывшей команды. Очень хочется выиграть.

Он пару раз говорил о матче в Анахайме, о том, что он ждет его. Кое-что он сказал утром. Он давал нам понять: «Давайте покажем им, на что мы способны».

Матч

Анахайм - Миннесота - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы:

Кеслер (Сильверберг), 11:44 (1:0). Дамба (Стаал, Паризе), 24:39 (1:1 - бол.). Спарджон (Поминвилль, Цукер), 26:21 (1:2).

Место и дата

09 января 04:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Брайан Маклеллан: Овечкин добился, чего хотел, теперь для него важны командные успехиГенеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказался об изменениях в игре капитана команды Александра Овечкина.Самолет «Далласа» задымился в воздухе. Как борт экстренно сажали в Сент-ЛуисеСамолет «Далласа» задымился в воздухе. Как борт экстренно сажали в Сент-ЛуисеВ рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Александр Овечкин: Даже если я забью еще 300 голов, все равно не догоню ГретцкиФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, как складывается для него нынешний сезон, и оценил свою результативность.Патрик Кейн: Бросок Панарина – один из лучших, которые я виделФорвард «Чикаго» Патрик Кейн рассказал о своих впечатлениях от гола партнера по звену Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2).Кенневилл стал третьим тренером НХЛ, кто провел 1500 матчей в карьереМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2) стал для главного тренера «Чикаго» Джоэла Кенневилла 1500-м в лиге. Ранее этой отметки достигали только Скотти Боумэн (2141) и Эл Арбур (1607).Ахо, Стоун и Хартман – три звезды игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Панарин снова забил с точки Овечкина. Как он умеет так сильно бросать? (видео)Панарин снова забил с точки Овечкина. Как он умеет так сильно бросать? (видео)«Чикаго» победил «Нэшвилл» (5:2), а форвард «ястребов» Артемий Панарин опять забил великолепный гол.25 сэйвов Бобровского, гол Месси на 90-й минуте и 15 очков Мозгова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.НХЛ.»Эдмонтон» уступил «Оттаве», «Миннесота» обыграла «Анахайм» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Хет-трик Хартмана и гол Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Нэшвиллом»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:2.25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию»25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» в овертайме обыграть «Филадельфию»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 ОТ.Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Питтсбургом»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Тампу-Бэй Лайтинг» со счетом 6:2.Лайне получил сотрясение мозгаФорвард «Виннипега» Патрик Лайне получил сотрясение мозга в результате силового приема защитника «Баффало» Джейка Маккейба. Сроки восстановления 18-летнего финна не называются.Никита Щербак: После гола волнение заметно ушлоФорвард «Монреаля» Никита Щербак рассказал о своих впечатлениях от дебютного матча в НХЛ, в котором он забил гол в ворота «Торонто» (5:3).Как Радулов едва не подрался с Лео Комаровым. Страсти в канадском дерби (видео)Как Радулов едва не подрался с Лео Комаровым. Страсти в канадском дерби (видео)В матче «Торонто» – «Монреаль» (3:5) в центре внимания оказались экс-динамовец Лео Комаров и экс-армеец Александр Радулов.Холтби, Грабнер и Раск – звезды игрового дня в НХЛНХЛ назвала лучших игроков очередного игрового дня.Никита Щербак: Вообще ощущения офигенные! Такой дебют я даже представить не могНикита Щербак: Вообще ощущения офигенные! Такой дебют я даже представить не могКорреспондент «Советского спорта» в Торонто взяла интервью у Никиты Щербака, который забил гол в первом же матче за «Монреаль».НХЛ. «Питтсбург» – «Тампа-Бэй», «Каролина» – «Бостон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Сан-Хосе» обыграл «Детройт», Павелски сделал дубльМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Детройтом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Сан-Хосе».НХЛ. «Калгари» обыграл «Ванкувер», «Сан-Хосе» выиграл у «Детройта» и другие матчиРезультаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
Главные новости
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Начал нагрузочные тренировки, соперника узнаете самое ближайшее время (фото)
Футбол
«Крылья Советов» взяли на первый сбор защитника «Шинника» и полузащитника «Тюмени»
Легкая атлетика
ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернется
Футбол
Майкон: Жду позицию «Локомотива» по вопросу с новым контрактом
Футбол
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона евро за полузащитника «Вииторула»
Футбол
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ракитичу
Футбол
Георгий Черданцев: Клопп на ровном месте придумал себе лишний матч
Футбол
Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в Цюрихе
Футбол
Петербург заключил еще один контракт по работам на новом стадионе на два миллиарда рублей
Хоккей
Александр Овечкин: Даже если я забью еще 300 голов, все равно не догоню Гретцки
все новости
Миннесота
Миннесотакалендарьстатистика
Анахайм
Анахаймкалендарьстатистика
Зак Паризе
Зак Паризевсе новости
Брюс Будро
Брюс Будровсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости