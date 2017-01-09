«Крылья Советов» взяли на первый сбор защитника «Шинника» и полузащитника «Тюмени»

«Крылья Советов» отправились сегодня на первый зимний учебно-тренировочный сбор в турецкий Белек.

В составе команды - 25 футболистов: вратари Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Виталий Шильников, защитники Иван Таранов, Сергей Божин, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато, Владислав Масальский и Максим Васильев, полузащитники Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато, Николай Кирица и Джанни Бруно, нападающие Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович.

Также на сборе с самарцами будут тренироваться 24-летний защитник ярославского «Шинника» Кирилл Гоцук и 26-летний полузащитник «Тюмени» Данил Кленкин.

Помогать Вадиму Скрипченко в подготовке команды ко второй части чемпионата России будут новые помощники. Вместо покинувших клуб Барта Кауберха и Ги Мартенса тренерский штаб «Крыльев» пополнит тренер по физподготовке Олег Саматов. Также ведутся переговоры с итальянским тренером вратарей Гаэтано Петрелли. Голландский специалист Ханс Виссер продолжит работу в «Крыльях».

На первом сборе у самарцев запланирован один контрольный матч - 20 января с румынским клубом «Пандурий».

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