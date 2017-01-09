Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  Медвешчак- : -Северсталь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Футбол  Осасуна- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хабиб Нурмагомедов: Начал нагрузочные тренировки, соперника узнаете самое ближайшее время (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил о своих планах на будущее. Напомним, ранее сообщалось, что на турнире UFC 209, который состоится 4 марта, соперником уроженца Махачкалы станет представитель США Тони Фергюсон.

«Начал нагрузочные тренировки. Восемь недель до боя. Скоро вылет в Калифорнию, в зал «AKA». Соперника узнаете самое ближайшее время», – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал о препятствиях, которые стоят на пути организации боя Нурмагомедова с Фергюсоном, который за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Отметим, что Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Менеджер Хабиба: Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возвращение российского «Удава» в октагон. Главные поединки января в ММАВозвращение российского «Удава» в октагон. Главные поединки января в ММА«Советский спорт» рассказывает о главных поединках первого месяца 2017 года.Боец UFC дос Аньос решил перейти в полусредний весБывший чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль дос Аньос решил поменять весовую категорию.Оверим подерется с Хантом на турнире UFC 209UFC анонсировал бой между голландцем Алистаром Оверимом и новозеландцем Марком Хантом.Менеджер Хабиба: Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFCМенеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз обратился к американцу Тони Фергюсону, отметив, что у последнего есть чуть меньше недели, чтобы принять окончательное решение. Ранее сообщалось, что Фергюсон хочет получить большой гонорар за бой с россиянином, однако, это не устраивает руководство UFC.Пол Малиньяджи: Переход Макгрегора в бокс полностью уничтожит его имиджБывший чемпион мира Поли Малиньяджи высказался о возможном выступлении известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в боксе.Аманда Нуньес: Не понимаю, как другие девушки в этом дивизионе проигрывали РоузиЧемпионка мира UFC в легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес признала, что Ронда Роузи как соперница не произвела на нее большого впечатления.Рамзан Кадыров: Бибулатов заключил контракт с UFCГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что боец ММА Магомед Бибулатов заключил контракт с UFC.Хабиб Нурмагомедов: Фергюсону нужно замолкнуть и принять бой против меняРоссийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался в адрес представителя США Тони Фергюсона, который на данный момент еще не подписал контракт на поединок с россиянином.Хабиб Нурмагомедов: С Макгрегором в Москве мы распродали бы 80-тысячный стадионРоссийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на будущее, а также оценил уровень мастерства чемпиона организации в легком весе Конора Макгрегора.Нурмагомедов предложил Фергюсону 200 тысяч долларов за бой с нимРоссийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился в твиттере к американцу Тони Фергюсону и предложил ему 200 тысяч долларов за бой с ним.Ронда Роузи: Мне нужно время, чтобы подумать о будущемЭкс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории американка Ронда Роузи поделилась планами на будущее после поражения от Аманды Нуньес, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ESPN.Знакомьтесь, Аманда Нуньес! Девушка, которая дерется лучше всех на планетеЗнакомьтесь, Аманда Нуньес! Девушка, которая дерется лучше всех на планетеДействующая чемпионка UFC бразильянка Аманда Нуньес.Дана Уайт: После поражения Роузи люди в зале плакалиПрезидент UFC Дэйна Уайт прокомментировал поражение Ронды Роузи в титульном бою с Амандой Нуньес.Роузи получит 3 миллиона долларов за бой на турнире UFC 207, Нуньес - 200 тысячЭкс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за бой с бразильянкой Амандой Нуньеc.Нуньес победила Роузи в первом раунде и успешно защитила чемпионский титул UFCСегодня, 31 декабря, в в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 207, в главном поединке которого Ронда Роузи проиграла поединок действующей чемпионке в легчайшем весе Аманде Нуньес.Хабиб Нурмагомедов: Всему миру понятно, что от меня прячут Макгрегора. Но дайте мне ФергюсонаРоссийский боец UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в заочную полемику с президентом организации Даной Уайтом.Президент UFC: Не похоже, что Веласкес хотел проводить бой с ВердумомПрезидент UFC Дана Уайт прокомментировал отказ американского бойца Кейна Веласкеса провести реванш против бразильца Фабрисиу Вердума.Президент UFC: Фергюсон сказал, что не выйдет на бой с Хабибом, пока ему не будут платить столько жеПрезидент UFC Дэйна Уайт заверил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном может не состояться. По словам главы организации, причиной тому могут стать требования со стороны Фергюсона.Президент UFC: Отец Хабиба не захотел боя с Жозе АлдоПрезидент UFC Дэйна Уайт подтвердил информацию, согласно которой российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с бразильцем Жозе Алдо.Кровавые деньги: сколько заработали женщины в UFC за 2016 год?Кровавые деньги: сколько заработали женщины в UFC за 2016 год?О том, сколько заработали женщины в UFC за 2016 год, читай в нашей подборке.
Главные новости
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Начал нагрузочные тренировки, соперника узнаете самое ближайшее время (фото)
Футбол
«Крылья Советов» взяли на первый сбор защитника «Шинника» и полузащитника «Тюмени»
Легкая атлетика
ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернется
Футбол
Майкон: Жду позицию «Локомотива» по вопросу с новым контрактом
Футбол
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона евро за полузащитника «Вииторула»
Футбол
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ракитичу
Футбол
Георгий Черданцев: Клопп на ровном месте придумал себе лишний матч
Футбол
Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в Цюрихе
Футбол
Петербург заключил еще один контракт по работам на новом стадионе на два миллиарда рублей
Хоккей
Александр Овечкин: Даже если я забью еще 300 голов, все равно не догоню Гретцки
все новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
UFC
UFC