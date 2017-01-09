Хабиб Нурмагомедов: Начал нагрузочные тренировки, соперника узнаете самое ближайшее время (фото)

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сообщил о своих планах на будущее. Напомним, ранее сообщалось, что на турнире UFC 209, который состоится 4 марта, соперником уроженца Махачкалы станет представитель США Тони Фергюсон.

«Начал нагрузочные тренировки. Восемь недель до боя. Скоро вылет в Калифорнию, в зал «AKA». Соперника узнаете самое ближайшее время», – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал о препятствиях, которые стоят на пути организации боя Нурмагомедова с Фергюсоном, который за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Отметим, что Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Менеджер Хабиба: Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC