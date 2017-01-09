Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 5Динамо Москва
Хоккей  Йокерит- : -Лада
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  ЦСКА- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Вяльбе: Большая научная группа поедет с командой на сбор в Пхенчхан

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о том, что сборная России проведет сбор в столице Зимних Олимпийских игр 2018 года Пхенчхане (Южная Корея).

«Большая группа, по восемь спортсменов от мужчин и женщин. 23-го числа частично вылетают из Москвы, а частично – из Стокгольма. Поучаствуем и в этапе Кубка мира, увидим трассы. Будет возможность посмотреть адаптацию спортсменов, благодаря ОКР едет еще и большая научная группа из семи человек. У сервис-группы будет отличная возможность «понюхать» корейский снег, протестировать лыжи, мази, парафин», – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.

Напомним, этап Кубка мира в Пхенчхане запланирован на 2-5 февраля. Гонки пройдут на олимпийских трассах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятаяВ Валь-ди-Фьемме (Италия) проходит заключительный этап «Тур де Ски» в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в гонке преследования у мужчин одержала норвежка Хайди Венг.Чекалева – шестая в масс-старте на этапе Кубка мира в ИталииНа этапе Кубка мира в итальянском местечке Валь-ди-Фьемме прошла женская лыжная гонка с общего старта классическим стилем.Елена Вяльбе: Очень рада за Устюгова и горжусь имПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала очередную победу лыжника Сергея Устюгова на гонке «Тур де Ски».Вольфганг Пихлер: России нужно дать олимпийский перерыв и отстранить команду от Игр в ПхенчханеБывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выступил за принятие самых жестких мер в отношении нарушителей антидопинговых правил.Елена Вяльбе: Победы Устюгова – серьезная заявка на золото «Тур де Ски»Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».Дональд Фер: Думаю, игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2018Глава профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер верит в то, что игроки лиги примут участие в олимпийском турнире 2018 года.Норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Чекалева – 11-яНа втором этапе «Тур де Ски» состоялся женский масс-старт на дистанции 5 км классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг.Елена Вяльбе: Надеюсь, что Устюгов будет и дальше побеждатьПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».Устюгов выиграл масс-старт и лидирует в общем зачете «Тур де Ски»На этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария) прошел масс-старт классическим стилем на 10 км у мужчин. Победу одержал российский лыжник Сергей Устюгов.Устюгов выиграл спринт на этапе КМ в Валь МюстаиреРоссийский лыжник Сергей Устюгов показал лучший результат в спринте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире.Билл Дэйли: Для того чтобы игроки НХЛ сыграли на Олимпиаде-2018, должна быть веская причинаЗаместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о том, что переговоры об участии хоккеистов лиги в олимпийском турнире 2018 года зашли в тупик.Апелляция на отстранение шестерых российских лыжников отклоненаМеждународная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила апелляцию на временное отстранение российских лыжников. Таким образом, они не смогут принять участие в ближайших соревнованиях, сообщает официальный сайт организации.Сегодня FIS примет решение, снимать ли отстранение с Легкова и БеловаМеждународная федерация лыжных видов спорта (FIS) сегодня примет решение о том, будет ли отменено временное отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.Корейская Олимпиада пройдет без России?Корейская Олимпиада пройдет без России?О том, что многие высокопоставленные чиновники практически смирились с тем, что сборная России на зимнюю Олимпиаду в 2018 году не поедет.Легков, Белов и Вылегжанин не выступят на «Тур де Ски»Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что все трое пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за временного отстранения от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события неделиСтарт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»«Многие спортсмены поддались оголтелой антироссийской пропаганде»Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков рассказал, как в команде пережили сообщение об отстранении лыжников от соревнований.Никита Крюков: Планирую выйти на пик формы в февралеОлимпийский чемпион в лыжных гонках Никита Крюков пока продолжает испытывать проблемы со спиной и рассчитывает выйти на пик формы в феврале.Александр Бессмертных: На «Тур де Ски» хотелось бы попасть в первую десяткуРоссийский лыжник Александр Бессмертных ставит перед собой целью стабильное выступление на многодневке «Тур де Ски» и попадание в итоговую десятку.Городские власти Тронхейма готовы вместо Тюмени провести финал КМ по лыжным гонкамГородские власти норвежского Тронхейма выразили намерение провести финал Кубка мира по лыжным гонкам, от которого ранее отказалась российская Тюмень.
Главные новости
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Начал нагрузочные тренировки, соперника узнаете самое ближайшее время (фото)
Футбол
«Крылья Советов» взяли на первый сбор защитника «Шинника» и полузащитника «Тюмени»
Легкая атлетика
ВФЛА: Исинбаеву формально включили в сборную России, в спорт она не вернется
Футбол
Майкон: Жду позицию «Локомотива» по вопросу с новым контрактом
Футбол
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона евро за полузащитника «Вииторула»
Футбол
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Ракитичу
Футбол
Георгий Черданцев: Клопп на ровном месте придумал себе лишний матч
Футбол
Месси и другие игроки «Барселоны» пропустят FIFA Football Awards в Цюрихе
Футбол
Петербург заключил еще один контракт по работам на новом стадионе на два миллиарда рублей
Хоккей
Александр Овечкин: Даже если я забью еще 300 голов, все равно не догоню Гретцки
все новости
Елена Вяльбе
Елена Вяльбевсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018
Кубок мира по лыжным гонкам
Кубок мира по лыжным гонкам