Елена Вяльбе: Большая научная группа поедет с командой на сбор в Пхенчхан

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о том, что сборная России проведет сбор в столице Зимних Олимпийских игр 2018 года Пхенчхане (Южная Корея).

«Большая группа, по восемь спортсменов от мужчин и женщин. 23-го числа частично вылетают из Москвы, а частично – из Стокгольма. Поучаствуем и в этапе Кубка мира, увидим трассы. Будет возможность посмотреть адаптацию спортсменов, благодаря ОКР едет еще и большая научная группа из семи человек. У сервис-группы будет отличная возможность «понюхать» корейский снег, протестировать лыжи, мази, парафин», – приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.

Напомним, этап Кубка мира в Пхенчхане запланирован на 2-5 февраля. Гонки пройдут на олимпийских трассах.