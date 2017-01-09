Денис Попов: Если бы «Армавир» или «Сочи» поменялись местами с «Томью», все были бы довольны

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился мнением о финансовых проблемах «Томи». Он считает, что клубы с серьезными финансовыми проблемами не стоит допускать в РФПЛ.

«На мой взгляд, руководству РФС надо отдавать приоритет клубам со стабильной материальной базой, чтобы не было такой чехарды, как с «Томью». Нужно принимать для этого меры. Следить за тем, чтобы на счетах клубов лежало достаточно денег, не верить пустым обещаниям, что всё будет завтра-послезавтра. Есть же клубы, которые хотят выйти в премьер-лигу и имеют для этого возможности – как «Армавир», где был Карпин и которому что-то не дали ФНЛ в этом году. Но если у клуба есть стадион, есть желание и есть деньги, то при бедственном финансовом положении другой команды, пожалуйста, пусть он играет вместо нее в премьер-лиге, в чём проблема?

Футболисты из той же «Томи» перейдут в «Армавир», образно говоря, и будут играть за него в премьер-лиге, в этом нет ничего страшного. Или пример «Сочи»: прошла Олимпиада, есть стадион, есть инвестор – теперь они будут пыжиться и, может быть, так и не выйдут в премьер-лигу. Ну и поменялись бы сразу с «Томью» местами, закрыли бы все томские долги, со всеми бы рассчитались – и все были бы довольны. С другой стороны, при этом теряется спортивный принцип, но какой спортивный принцип может быть, когда команда не в состоянии содержать себя и платить зарплаты?», - цитирует Попова Евро-Футбол.Ру.

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил, что клуб начнет рассчитываться по долгам с 16 января. Ранее из-за перебоев с выплатами томскую команду покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Александр Самодин.

«Томь» замыкает турнирную таблицу чемпионата России (9 очков после 17 туров).