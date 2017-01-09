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Российский боец MMA нокаутировал соперника во время приветствия (видео)

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Как сообщает Lenta.ru, российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском городе Ханчжоу.

В самом начале поединка соперники сошлись для традиционного касания перчаток – приветствия, предваряющего поединки по правилам смешанных единоборств. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар в голову. Таким образом, Баротов был отправлен в нокаут, а сам бой продолжался всего три секунды.

Видео этого эпизода выложил один из пользователей YouTube:

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